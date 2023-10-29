Киев, 29 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Ежедневные потери в рядах ВСУ необходимо восполнять ужесточением мобилизационных мер на Украине, заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Офицер пожаловался на нехватку людей, поэтому не получится отсидеться в глубоком тылу тем, кто на это надеялся.

«Людей мало, потому что конфликт у нас полномасштабный, а мобилизация почему-то не полномасштабная», — сказал он изданию «Страна. ua».

Шевчук добавил, что не видит ничего плохого, когда украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. Люди должны выполнять свои установленные конституцией обязанности, заключил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Украине допустили возможное усиление мобилизации из-за потерь ВСУ. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин отметил необходимость формирования в рядах украинской армии новых бригад и соединений.

Россия ведёт контрнаступление на Украине и уничтожает в мини-котлах последние резервы ВСУ, Киев вынужден перебрасывать войска с одного участка фронта на другой. Украинцы теряют инициативу и несут огромные потери, их последние резервы уже на исходе, отметил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Военный эксперт Иван Коновалов заявил о нахождении украинских властей в агонии из-за нехватки ресурсов для мобилизации. Из Киева могут усилиться обращения к европейским партнёрам об экстрадиции на родину украинских беженцев призывного возраста. В вопросе мобилизации на Украине уже наступил крайний момент, поскольку здоровых и годных для службы людей уже просто не осталось, сказал аналитик. Сколько бы людей ни набрали дополнительно для службы в ВСУ, времени на их подготовку уже нет, следовательно, на фронт будут попадать необученные и неэффективные бойцы, что вновь приведёт к поражению, добавил Коновалов.