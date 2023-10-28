Вашингтон, 28 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Стремление любой ценой удержать позиции на территории бывшей Донецкой области обернулось ловушкой для ВСУ. Россия одерживает победу над противником, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер 27 октября в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Mihir Melwani/Global Look Press

По его словам, киевскому режиму лучше всего отвести войска с опасных позиций, чтобы сохранить жизни бойцов, и такая возможность есть. Без создания новых оборонительных сооружений ВСУ потеряют важные для Киева территории.

«Но вместо этого украинцы только подвозят резервы и теряют ещё больше людей. Они не смогут сдержать русских», — заявил Риттер.

Киев жертвует всем, чем располагает, чтобы удержать позиции в бывшей Донецкой области. Такая тактика привела к стратегической победой России, заключил эксперт.

В интервью журналисту Гарланду Никсону Риттер заявил, что Россия проводит операцию по окончательному разгрому украинских вооружённых формирований. Он отметил, что российские войска могут сделать это с большим размахом, так как у ВСУ не осталось авиации. Многие украинские пилоты отказываются взлетать на своих истребителях из-за мгновенных атак зенитных ракетных комплексов ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска, по данным Минобороны, за неделю с 21 по 27 октября улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении. Бои шли в районе села Старомайорское, города Угледара и посёлка Урожайное в ДНР. Противник за неделю потерял более 885 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллери.

На донецком направлении за тот же период противник потерял более 2055 бойцов, три танка, 17 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также 16 орудий полевой артиллерии. Российские подразделения отразили девять атак ВСУ, бои шли у Марьинки, Курдюмовки, Богдановки и Клещеевки в ДНР.