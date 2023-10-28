Москва, 28 октября, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Минобороны России в своём Telegram-канале 28 октября показало видеокадры уничтожения позиций боевиков ВСУ в районе Спорного в Донецкой Народной Республике.

Кадр из видео

«Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожают позиции боевиков ВСУ в районе Спорного», — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев. После ударов вверх поднимается дым и начинается возгорание.

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Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) живой силы ВСУ в лесопосадках на артёмовском направлении при помощи FPV-дронов. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикреплёнными боеприпасами, а также демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля.

26 октября Минобороны показало работу штурмовика Су-25СМ в зоне СВО, в ходе вылета которого были уничтожены укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

25 октября Министерство обороны показало кадры с пусками ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, которая прошла под руководством президента России Владимира Путина. На кадрах показан пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».