Москва, 26 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Минобороны России опубликовало 26 октября в своём Telegram-канале видео, в котором показало, как штурмовик Су-25СМ ВКС уничтожает позиции украинских военных.

Кадр из видео

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в любое время суток и любых метеорологических условиях», — говорится в подписи к видеозаписи.

В российском военном ведомстве также уточнили, что в ходе очередного вылета были уничтожены укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

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Днём ранее, 25 октября, пресс-служба Минобороны сообщила, что экипажи Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении.

Отмечается, что четыре экипажа истребителей-штурмовиков, работающие в звене парами, выполнили боевой вылет для уничтожения выявленных разведкой целей противника. Они подходили к целям на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, чтобы не войти в зону поражения систем противовоздушной обороны противника.

20 октября российская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении. Кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ были опубликованы Минобороны.