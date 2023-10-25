Москва, 25 октября, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры с пусками ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, которая прошла 25 октября под руководством президента России Владимира Путина.

Кадр из видео

На кадрах показан пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».

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Как передавало ИА Регнум, 25 октября под руководством Путина была проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Глава государства заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова о тренировке сил стратегического сдерживания.

Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке.