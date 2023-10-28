Москва, 28 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Минобороны России 28 октября на своём сайте опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) живой силы ВСУ в лесопосадках на артёмовском направлении при помощи FPV-дронов.

Кадр из видео

На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикреплёнными боеприпасами, а также демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля.

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«При выполнении боевой работы расчёт в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности», — говорится в подписи к видео.

В российском военном ведомстве уточнили, что оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, который вёл огонь из своего окопа. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель. Военнослужащий ВСУ был уничтожен, добавили в ведомстве.

26 октября Минобороны показало работу штурмовика Су-25СМ в зоне СВО, в ходе вылета которого были уничтожены укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

25 октября Министерство обороны показало кадры с пусками ракет в ходе тренировки сил стратегического сдерживания, которая прошла под руководством президента России Владимира Путина. На кадрах показан пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула».