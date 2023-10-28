Москва, 28 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Москве до утра воскресенья прогнозируется снег с дождём, гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

«В ближайшие часы 28 октября до 09:00 29 октября по городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС просят жителей столицы быть внимательными на дорогах, избегать внезапных манёвров, не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА Регнум, Утром 22 октября в Москве выпал первый снег. Он шёл недолго, снежного покрова не получилось. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о похолодании и призвал не тянуть с заменой автомобильной резины с летней на зимнюю. Он также заявил, что в Центральной России теперь тепла не стоит ждать до мая.

В трёх московских аэропортах задержали порядка 40 авиарейсов. Согласно данным на 8:25 мск во Внуково были задержаны семь рейсов, в Шереметьево задержали 12 авиарейсов, в Домодедово задержали 22 рейса, ещё четыре были отменены.

В трёх московских аэропортах 27 октября из-за снега задержали не менее 35 авиарейсов, ещё восемь рейсов были отменены в трёх московских аэропортах из-за снега.