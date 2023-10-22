Москва, 22 октября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Утром 22 октября в Москве выпал первый снег. В районе 10:00 мск москвичи наблюдали в воздухе белые хлопья.

Алексей Даничев/РИА Новости

Осадки оказались непродолжительными и не сформировали снежный покров. Температура при этом постепенно снижается к нулю.

Погода изменилась, как перед этим предсказывали синоптики. Днём ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы о грядущем похолодании. По его данным, температура на следующей неделе уже начнёт соответствовать зимней погоде. Тепла не стоит ждать до следующего мая, добавил синоптик.

Коллега Леуса, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о наступлении предзимья. По его словам, ближайшие два месяца можно будет наблюдать в связи с этим переменчивую погоду. Он напомнил, что зима в европейских регионах России обычно наступает в середине декабря, после чего погода приобретает устойчивый характер.