Москва, 21 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Москвичам и жителям Центральной России нужно готовиться к тому, что уже на следующей неделе начнётся похолодание, а температура воздуха будет соответствовать зимней погоде, предупредил 21 октября в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Он сообщил, что после небольшого потепления, ожидаемого 23 октября, температура начнёт приближаться к нулевым показателям, а 24 октября в Москве будет не выше 0… +5 °С.

«Начиная со среды регион и вовсе ждут температуры, характерные скорее для метеорологической зимы, то есть даже среднесуточная температура воздуха будет близкой или даже ниже 0 °», — написал синоптик.

Леус добавил, что тёплой погоды не стоит ожидать до мая следующего года. Он также призвал владельцев автомобилей, заранее сменить летние покрышки на зимние. Синоптик отметил, что в центральных областях Европейской России уже были случаи гололедицы и выпадал первый снег.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил жителей столицы оскором похолодании. Он тоже напомнил о необходимости заранее сменить летнюю резину на зимнюю, так как на следующей неделе гололёд будет во все дни, кроме понедельника.

Специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова 18 октября сообщила, что в столице до конца октября еще может быть потепление. С Атлантики приближаются две волны более тёплой погоды, которые будут чередоваться с холодами, отметила она.