Москва, 27 октября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Не менее 35 авиарейсов задержали, ещё восемь рейсов были отменены в трёх московских аэропортах из-за снега. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

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Согласно данным на 7:30 мск в аэропорту Внуково были задержаны одиннадцать рейсов и два отменены, в аэропорту Домодедово были задержаны шестнадцать рейсов, шесть рейсов были отменены, в аэропорту Шереметьево задержали восемь рейсов.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 октября в Москве выпал первый снег. Он шёл недолго, снежного покрова не получилось. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о похолодании и призвал не тянуть с заменой автомобильной резины с летней на зимнюю. Он также заявил, что в Центральной России теперь тепла не стоит ждать до мая.

МЧС России заранее предупредило жителей столичного региона о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Москву и Подмосковье 27 октября накроет метель, снег и гололедица. Непогода начнётся в утренние часы. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см.

По информации Росгидромета, ожидается восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Жителям советовали не укрываться от осадков под деревьями и шаткими конструкциями.