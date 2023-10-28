Воронеж, 28 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 2:0.

Иван Шилов ИА Регнум

На 70-й минуте «Спартак» остался в меньшинстве после удаления защитника Срджана Бабича, который грубо сфолил в своей штрафной площади. После этого нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти.

На 84-й минуте «Факел» смог удвоить преимущество. Отличился форвард Максим Максимов.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков. «Факел» идёт на 11-м месте с 15 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 октября «Спартак» на своём поле одержал победу над нижегородским «Пари НН»» со счётом 2:0. Голами отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс.

28 октября стало известно, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия получил тяжёлую травму. Он сломал ребро на тренировке и не поехал на матч с «Факелом». Футболист пропустит около месяца.

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун заявил 28 октября, что главным тренером команды должен стать кто-то из российских специалистов. Он отметил, что тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками и команда начинает проседать именно из-за этого.