Москва, 28 октября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» должен стать кто-то из российских специалистов. Об этом 28 октября заявил бывший защитник команды Юрий Ковтун.

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Юрий Ковтун

«Кто-то из российских тренеров и желательно причастных к «Спартаку», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Он рассказал, что в клубе была попытка создать совет ветеранов, в который входили Олег Романцев и другие известные спартаковцы. Идея заключалась в том, чтобы была связь времен. По его словам, у нынешней команды для этого должен быть российский тренер, который играл за «Спартак».

Также Ковтун отметил, что тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками и команда начинает проседать именно из-за этого.

В настоящее время, после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. На счету команды 20 очков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был в минуте от отставки в матче против ЦСКА, его спас полузащитник красно-белых Хесус Медина, сравняв счёт в компенсированное время.