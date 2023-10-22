Москва, 22 октября, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Московский ФК «Спартак» со счетом 2:0 победил в матче с «Пари Нижний Новгород» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Открытие банк—Арене» в Москве 22 октября.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Голами отметились полузащитники Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Защитника «Пари НН»Кирилла Гоцука удалили с поля на первой добавленной минуте второго тайма. Игра началась с минуты молчания в память о трагедии на матче между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» на стадионе имени В. И. Ленина («Лужники») 1982 года, когда в давке погибли 66 человек и пострадали ещё 60.

Победа «Спартака» над «Пари НН» стала уже третьей в сезоне. Прошедшим матчем москвичи прервали серию без побед, начавшуюся с игры с самарскими «Крыльями Советов» и продолжившуюся с московскими «Динамо» и ЦСКА. Столичный ФК поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 12 матчах.

Как передавало ИА Регнум, нападающего «Спартака» Александра Соболеваотстранили от тренировок за нарушение дисциплины. Соответствующее решение принял главный тренер команды Гильермо Абаскаль, в том числе наказав футболиста за жёлтую карточку в матче с «Крыльями Советов», из-за которой он пропустил игру с ЦСКА. В пресс-службе клуба отметили, что не будут комментировать решения тренерского штаба. В матче с ЦСКА 28-го тура РПЛ 21 мая «Спартак» победил, но по ходу игры с поля удалили Соболева и Педро Рошу, когда первый показал неприличный жест, а второй указал на это.