Сан-Франциско, США, 28 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Starlink будет предоставлять услуги международным и гуманитарным организациям в секторе Газа. Об этом предприниматель объявил в соцсети X (ранее — Twitter).

Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Доступ к спутниковой системе получат международно признанные организации для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в анклаве.

«Мы поддержим ООН и другие международно признанные организации помощи», — добавил Маск в своём сообщении.

Как передавало ИА Регнум, власти Палестины вели переговоры с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа. Тогда палестинская сторона заявила, что один из способов восстановления связи — это доступ к спутникам и что они готовы купить несколько установок.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым интернетом в тех местах, где он является труднодоступным.

Ранее в SpaceX сообщили, что по итогам текущего года компания доставит на орбиту Земли 1600 тонн груза, что в четыре раза больше, чем остальной мир. В компании отметили, что большую часть грузов из того объёма, что поставляет на околоземную орбиту остальной мир, выводит Китай.