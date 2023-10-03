Вашингтон, 4 октября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Частная космическая компания SpaceX доставит по итогам текущего года на околоземную орбиту 1600 тонн груза, что в 4 раза больше, чем остальной мир, подсчитал американский предприниматель Илон Маск, являющийся генеральным директором компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«SpaceX следует к тому, чтобы доставить около 1600 тонн груза на орбиту в этом году. Остальной мир доставит около 400 тонн», — написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Американский предприниматель отметил, что большую часть грузов из того объёма, что поставляет на околоземную орбиту остальной мир, выводит Китай.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября SpaceX успешно вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink. На околоземную орбиту спутники были доставлены ракетой-носителем Falcon 9, которая стартовала с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.