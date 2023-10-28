Рамалла , 28 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Власти Палестины ведут переговоры с компанией Starlink о предоставлении услуг для восстановления связи в секторе Газа, заявил 28 октября министр связи Палестины Ицхак Садр.

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Один из способов восстановления связи — это доступ к спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведём работу с международными и гуманитарными организациями для ввоза этого оборудования, готовимся к покупке нескольких установок. Starlink дала положительный ответ», — сказал Садр в интервью телеканалу Al-Hadath.

Вечером 27 октября власти Газы и журналисты западных СМИ, работающие в регионе, заявили, что в секторе полностью пропала связь и интернет. Со своими сотрудниками не смогли связаться, в частности, сотрудники Всемирной организации здравоохранения и «Врачей без границ».

Также вечером 27 октября представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что сухопутные войска Армии обороны Израиля расширили масштабы наземных манёвров в секторе Газа. Представители правительства Израиля отмечали, что эти действия «отчасти» являются реализацией запланированной наземной операции в секторе. Представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа одновременно с суши, моря и воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе.

Президент России Владимир Путин ранее назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Президент отметил, что Россия на своём опыте знает, что такое терроризм, и вместе с тем подчеркнул, что наземная операция в Газе может привести к огромным жертвам. Также он заявил об опасности расширения конфликта.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.