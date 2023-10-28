Вашингтон, 28 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. В здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке были задержаны свыше 300 активистов, которые призывали к прекращению финансирования Израиля и прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили организаторы акции из движения Jewish Voice for Peace на своей странице в социальной сети.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Этим вечером более 300 евреев и их союзников были задержаны в ходе крупнейших гражданских волнений, которые видел Нью-Йорк со времён войны в Ираке», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Вашингтоне в антивоенных протестных акциях приняли участие десять тысяч человек, 500 участников акции были арестованы.

В ряде крупнейших европейских городов прошли демонстрации в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. При этом в Афинах прошли митинги как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины. К посольству Израиля в Афинах выразить солидарность с Тель-Авивом пришли около 50 человек. Акцию организовала Ассоциация дружбы Израиля и Греции.

В Берлине в шествии в поддержку Палестины приняли участие около пяти тысяч человек.

Сторонники Палестины провели в Лондоне одну из крупнейших массовых акций за последние годы. На демонстрацию 21 октября, по оценкам полиции, вышли около 100 тысяч человек.