Барселона, Испания, 19 октября, 2023, 02:17 — ИА Регнум. В среду, 18 октября, в ряде крупнейших европейских городов прошли демонстрации в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. Об этом сообщили местные издания.

Палестина

По информации испанской газеты El Nacional, на улицы Барселоны вышли около трёх тысяч человек. Люди, собравшиеся на улице Пасео де Грасия, требовали прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

На демонстрациях в Марселе, как сообщил телеканал BFMTV, сотрудники полиции задержали трёх участников, ещё несколько человек получили штрафы. Всего в акции приняли участие около ста человек.

При этом в Афинах прошли митинги как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины. К посольству Израиля в Афинах выразить солидарность с Тель-Авивом пришли около 50 человек. Акцию организовала Ассоциация дружбы Израиля и Греции.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября издание Haaretz сообщило, что полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны. За «незаконное собрание» было задержано три демонстранта.