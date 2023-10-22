Лондон, 22 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Сторонники Палестины провели в Лондоне одну из крупнейших массовых акций за последние годы. На демонстрацию 21 октября, по оценкам полиции, вышли около 100 тысяч человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Loredana Sangiuliano/Global Look Press

Участники протестной акции потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине» и размахивали палестинскими флагами.

Наиболее массовое шествие, организованное Кампанией по солидарности с Палестиной, стартовало в полдень около Мраморной арки и завершилось в правительственном квартале Уайтхолл.

Перед маршем полиция предупредила, что будет арестовывать всех, кто выступит в поддержку палестинской исламистской группировки ХАМАС, которая запрещена в Великобритании как террористическая организация. В правоохранительном ведомстве отметили, что большая часть демонстрации прошла с соблюдением законов, однако зафиксировали отдельные случаи противоправного поведения. По итогам акции задержали десять человек.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября акция в поддержку Палестины прошла в нью-йоркском Бруклине. На улицы вышли тысячи участников демонстрации. Они принесли с собой палестинские флаги и скандировали лозунги о свободе Палестины. Акция прошла в спокойной атмосфере, массовых задержаний не было.

Вечером того же дня в Берлине прошло шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что манифестация была согласована с властями, полицейским несколько раз приходилось останавливать движение, так как некоторые протестующие пытались выкрикивать «антиизраильские лозунги».

Также акции протеста сторонников и противников Израиля 21 октября прошли в районе израильского посольства в столице Чехии Праге. Каждая из групп демонстрантов состояла примерно из десяти человек.

Палестинцы в городе Хевроне 20 октября вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами российского президента Владимира Путина и флагами России.

В ряде городов Европы 18 октября прошли акции в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. А в Вашингтоне протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США, протестную акцию инициировала еврейская организация Jewish Voice for Peace.

В Израиле полиция силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны после Иерусалима и Тель-Авива.