Почти 100 тысяч человек вышли на улицы в Лондоне в поддержку палестинцев
Около 100 тыс. жителей Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины
Лондон, 22 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Сторонники Палестины провели в Лондоне одну из крупнейших массовых акций за последние годы. На демонстрацию 21 октября, по оценкам полиции, вышли около 100 тысяч человек. Об этом сообщило агентство Reuters.
Участники протестной акции потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Манифестанты скандировали «Свободу Палестине» и размахивали палестинскими флагами.
Наиболее массовое шествие, организованное Кампанией по солидарности с Палестиной, стартовало в полдень около Мраморной арки и завершилось в правительственном квартале Уайтхолл.
Перед маршем полиция предупредила, что будет арестовывать всех, кто выступит в поддержку палестинской исламистской группировки ХАМАС, которая запрещена в Великобритании как террористическая организация. В правоохранительном ведомстве отметили, что большая часть демонстрации прошла с соблюдением законов, однако зафиксировали отдельные случаи противоправного поведения. По итогам акции задержали десять человек.
Как сообщало ИА Регнум, 21 октября акция в поддержку Палестины прошла в нью-йоркском Бруклине. На улицы вышли тысячи участников демонстрации. Они принесли с собой палестинские флаги и скандировали лозунги о свободе Палестины. Акция прошла в спокойной атмосфере, массовых задержаний не было.
Вечером того же дня в Берлине прошло шествие в поддержку Палестины, в котором приняли участие около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что манифестация была согласована с властями, полицейским несколько раз приходилось останавливать движение, так как некоторые протестующие пытались выкрикивать «антиизраильские лозунги».
Также акции протеста сторонников и противников Израиля 21 октября прошли в районе израильского посольства в столице Чехии Праге. Каждая из групп демонстрантов состояла примерно из десяти человек.
Палестинцы в городе Хевроне 20 октября вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с портретами российского президента Владимира Путина и флагами России.
В ряде городов Европы 18 октября прошли акции в поддержку Палестины. Люди вышли на улицы Барселоны, Марселя и Афин. А в Вашингтоне протестующие против боевых действий в секторе Газе ворвались в здание Конгресса США, протестную акцию инициировала еврейская организация Jewish Voice for Peace.
В Израиле полиция силой разогнала антивоенный протест, прошедший в Хайфе, третьем по величине городе страны после Иерусалима и Тель-Авива.