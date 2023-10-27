Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Оперативный штаб радикальной группировки ХАМАС, а также его подземная и наземная инфраструктура были расположены на территории крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«ХАМАС имеет террористическую инфраструктуру на территории больниц… ХАМАС расположил командные и оперативные центры в разных локациях на территории больницы… Отсюда осуществляется командование ракетным огнём и подразделениями ХАМАС… У нас есть конкретные доказательства того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября», — заявил Хагари.

По словам представителя ЦАХАЛ, о расположении командного центра под больницей стало известно благодаря широкому спектру разведывательных данных, собранных израильскими спецслужбами. Пресс-секретарь также добавил, что палестинская группировка использует и другие «чувствительные» объекты, в том числе школы, мечети и офисы ООН для помощи беженцам.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня. По данным телеканала Al-Arabiya, Израиль предложил палестинскому движению установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Канал также отметил, что между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры об освобождении заложников. Источники телеканала добавили, что ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила о разрушении всех основных больниц в секторе Газа в результате израильских бомбардировок. По словам министра, медицинские ресурсы почти истощены, а ситуация напоминает «кровавую бойню». Среди погибших в результате неизбирательных ударов Газы половина приходится на женщин и детей. В регионе переполнены приюты и больницы, не осталось ничего необходимого для жизни.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия настаивает на прекращении огня в регионе, включив соответствующий призыв в проект резолюции СБ (Совета Безопасности. — Прим. ред.) ООН. Однако США заблокировали российский проект резолюции именно из-за призыва к прекращению огня. Захарова задалась риторическим вопросом о том, «кому же выгодна эскалация».