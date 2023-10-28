Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Погибшими в результате аварии на шахте имени И. А. Костенко в Карагандинской области Казахстана числятся 16 человек, сообщила 28 октября компания-собственник предприятия «АрселорМиттал Темиртау».

hangela Шахта

По состоянию на 10:00 по местному времени (07:00 мск), из шахты на поверхность из 252 человек подняли 205 горняков. За медицинской помощью обратились 18 человек, продолжаются поиски 31 шахтёра, добавили в компании.

Ранее глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщал об 11 жертвах аварии.

Как сообщало ИА Регнум, авария на шахте в Казахстане случилась 28 октября, затем начался пожар. Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана, отметили в компании, которой принадлежит предприятие.

На шахте «Ерунаковская-8» под Новокузнецком в Кемеровской области 10 октября произошло возгорание, потребовалась эвакуация шахтёров. Известно, что на поверхности загорелся резервный дегазационный короб.