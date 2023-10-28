В Казахстане до 16 человек увеличилось число погибших в аварии на шахте
Количество жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16 человек
Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Погибшими в результате аварии на шахте имени И. А. Костенко в Карагандинской области Казахстана числятся 16 человек, сообщила 28 октября компания-собственник предприятия «АрселорМиттал Темиртау».
По состоянию на 10:00 по местному времени (07:00 мск), из шахты на поверхность из 252 человек подняли 205 горняков. За медицинской помощью обратились 18 человек, продолжаются поиски 31 шахтёра, добавили в компании.
Ранее глава администрации Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщал об 11 жертвах аварии.
Как сообщало ИА Регнум, авария на шахте в Казахстане случилась 28 октября, затем начался пожар. Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана, отметили в компании, которой принадлежит предприятие.
На шахте «Ерунаковская-8» под Новокузнецком в Кемеровской области 10 октября произошло возгорание, потребовалась эвакуация шахтёров. Известно, что на поверхности загорелся резервный дегазационный короб.