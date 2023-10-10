Кемерово, 10 октября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. На поверхности шахты «Ерунаковская-8» под Новокузнецком в Кемеровской области произошло возгорание, шахтёров эвакуируют, сообщили 10 октября в региональном главном управлении МЧС РФ.

Алексей Иванов ИА Регнум

Отмечается, что горноспасатели выехали на шахту «Ерунаковская-8» в населённый пункт Узково, где на поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба.

«Проводится эвакуация шахтеров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Кемеровской области на шахтах Октябрьская, Заречная, Костромовская, Комсомолец и Участок Кирова 16 сентября из-за аварии на трансформаторной подстанции эвакуировали горняков.

Рабочих вывели на поверхность, в результате ЧП, как сообщали в МЧС, никто не пострадал.