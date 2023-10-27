Женева, Швейцария, 28 октября, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что нет никакой связи со своими сотрудниками, медицинскими учреждениями и партнёрами по гуманитарным миссиям в секторе Газа. Об этом он написал в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

В организации «Врачи без границ» также сказали, что не имеют возможности связаться со своими коллегами.

О подобной проблеме сообщили и в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщало ИА Регнум, президент России заявил, что призыв осуществить против сектора Газа аналог блокады Ленинграда неприемлем. В США появляются различные оценки и варианты развития событий, в том числе говорится, что в отношении сектора Газа могут быть применены меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда, напомнил президент.

27 октября в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России.