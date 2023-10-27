Москва, 27 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Ида Галич в интервью «Газете.Ru» сообщила о том, что ФНС интересовалась её деятельностью.

Кадр из видео Иды Галич «Есть вопросики»

«Проверка среди блогеров идёт давно, уже около полугода нас всех проверяют — у всех моих контрагентов запрашивали документы», — сказала она.

По её словам, налоговая проверка началась до того, как эта информация просочилась в июле в СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее под уголовное преследование за неуплату налогов попали российские блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины, Александра Митрошина, Елена Блиновская. Также сообщалось о проверке деятельности блогера Анастасии Ивлеевой.

В Следственном комитете пообещали провести проверки и по другим блогерам, зарабатывающим большие деньги в Сети и нарушающим налоговое законодательство. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин и добавил, в частности, что Блиновская выплатила всего лишь 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать на территорию Белоруссии. В отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от уплаты налогов. Блогер находится под домашним арестом.

Также появилась информация о том, что дело о неуплате налогов в отношении блогера Александры Митрошиной могут закрыть, начав новую проверку — на этот раз по статье об отмывании денег.

уголовное дело о неуплате налогов на 311 млн рублей против Валерии и её супруга Артёма Чекалиных было возбуждено в марте. Выяснилось, что Чекалина в период с июля 2020 по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

В мае адвокат Константин Третьяков сообщил, что блогеры погасили задолженность по налогам.