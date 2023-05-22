Москва, 22 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Блогеры Валерия и Артём Чекалины погасили задолженность по налогам, сообщил 22 мая адвокат Константин Третьяков.

Адвокат Валерии Чекалиной заявил, что блогер выплатила все долги по налогам
Кадр из видеоблога «Ходят Слухи»
Лерчек (Валерия Чекалина)

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн рублей», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, в апреле 2021 года блогеры отмыли более 130 млн рублей, добытых преступным путём.

Они купили на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.

Денежные средства были легализованы через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.

Ранее суд в рамках расследования уголовного дела арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах Артёма и Валерии Чекалиных.