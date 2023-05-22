Москва, 22 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Блогеры Валерия и Артём Чекалины погасили задолженность по налогам, сообщил 22 мая адвокат Константин Третьяков.

Кадр из видеоблога «Ходят Слухи» Лерчек (Валерия Чекалина)

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн рублей», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, в апреле 2021 года блогеры отмыли более 130 млн рублей, добытых преступным путём.

Они купили на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.

Денежные средства были легализованы через финансовые операции в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению ими.

Ранее суд в рамках расследования уголовного дела арестовал более 311 млн рублей на банковских счетах Артёма и Валерии Чекалиных.