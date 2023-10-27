Москва, 27 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Примерно в 609 млрд рублей до 2032 года оценивается создание Российской орбитальной станции. Об этом 27 октября сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

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«Несколько цифр: до 2032 года нами оценена эта работа — около 609 млрд рублей», — сказал Борисов.

Он добавил, что в первые три года создания станции, в 2024–2026 годах, потребуется 150 млрд рублей.

По его словам, это очень большая сумма, но на создание самой группировки будет тратиться чуть меньше половины. Огромные средства потребуются на развитие наземной космической инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный и ракетоносителей.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учёными 26 октября сообщил, что первый сегмент Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту в 2027 году. Для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать РОС по мере исчерпания ресурсов Международной космической станции, чтобы появился не один сегмент, а вся станция, добавил глава государства.

В июне Борисов сообщал, что с 2024 года нужно начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции — к 2032 году. При этом он отметил, что Международная космическая станция после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме — она будет управляемо затоплена или переориентирована для других целей.

В апреле Путин заявил, что Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе и служить его изучению и освоению. По его словам, необходимо создавать суверенные космические системы и проектировать станцию, которая поможет в изучении дальнего космоса. Президент также заявил, что Россия продолжит освоение космоса после увеличения производства отечественных спутников и возобновления лунной программы.