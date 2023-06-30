Москва, 30 июня, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что полное формирование российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году. Об этом он сказал 30 июня на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«С 2024 года нам надо начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции, завершить основные работы к 2030 году, а полностью формирование станции — к 2032 году», — заявил глава «Роскосмоса».

Борисов сообщил, что при этом Международная космическая станция (МКС) после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме, так как правительство приняло решение продлить работу российского сегмента станции до 2028 года.

«К сожалению, мы должны констатировать, что после 2030 года станция, по всей видимости, перестанет существовать в том виде, в каком сейчас есть. Либо будет управляемо затоплена, или переориентирована для других целей», — сказал он.

Также во время встречи глава «Роскосмоса» рассказал о возможном участии африканских коллег в проекте создания Российской орбитальной станции. Борисов сообщил, что переговорил с ними о многоспутниковых орбитальных группировках и пилотируемом космосе.

«Я предложил участие в Российской орбитальной станции, причём полнокровное, не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — заявил он.

По словам Борисова, его предложение вызвало большой интерес.

Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе и служить его изучению и освоению, заявил ранее Путин. По его словам, необходимо создавать суверенные космические системы и проектировать орбитальную станцию, которая поможет в изучении дальнего космоса. Президент также заявил, что Россия продолжит освоение космоса после увеличения производства отечественных спутников и возобновления лунной программы.