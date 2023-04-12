Москва, 12 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе, она будет служить его изучению и освоению, заявил 12 апреля президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузовой космический корабль «Союз»

«Нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего», — сказал Владимир Путин в своём выступлении на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

В своём выступлении президент также заявил, что Россия непременно продолжит освоение космоса. Необходимо нарастить производство отечественных спутников, а также в ближайшее время возобновить отечественную лунную программу и программу отправки миссий на другие планеты.

Ранее 12 апреля на встрече с Владимиром Путиным глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что специалистам госкомпании уже известны основные параметры и внешний облик новой российской орбитальной станции. По решению правительства России работа Международной космической станции продлена до 2028 года, но эскизный проект новой станции будет готов уже летом 2023 года, добавил Борисов.

Запуск новой орбитальной станции поможет в том числе и в реализации лунной программы России, отметил в свою очередь президент на встрече с главой Роскосмоса.

В апреле 2022 года Роскосмос подписал контракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королева на разработку эскизного проекта новой российской орбитальной станции. Эскизное проектирование проводится в два этапа. Уже завершен первый этап, предусматривающий анализ по различным критериям и выбор сценария развертывания.

Второй этап включает разработку эскизного проекта станции с учетом выбранного сценария развертывания, включая разработку технических заданий на её составные части, а также проведение технико-экономического обоснования стоимости.

Основное назначение станции — развертывание и обеспечение целевого использования орбитальной пилотируемой инфраструктуры нового поколения на низкой околоземной орбите, обеспечивающей реализацию национальных интересов России в области пилотируемой космической деятельности, развития отечественной науки и экономики.