Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Первый сегмент Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту в 2027 году, заявил 26 октября на встрече с молодыми учёными президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

По словам главы государства, для предотвращения перерыва в пилотируемой космонавтике необходимо развивать РОС по мере исчерпания ресурсов Международной космической станции, чтобы появился не один сегмент, а вся станция.

Путин подчеркнул, что без пилотируемой космонавтики эффективного развития космоса и космических услуг не получится. Всё нужно делать своевременно, иначе может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике, добавил президент РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы. Самое главное, отметил российский лидер, — создать условия, чтобы было выгодно работать в этой сфере.

Также президент России подчеркнул заинтересованность государства в развитии частных космических компаний, необходимо создавать условия и рынок.