Москва, 27 октября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников из сектора Газа более внимательно, чем к другим, заявил 27 октября в интервью «РИА Новости» член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

(сс) Nicoleon

По его словам, большинство израильтян являются обладателями каких-то ещё гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии. И многие страны обращались к ХАМАС с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе РФ.

Марзук подчеркнул, что к запросу россиян в ХАМАС относятся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос относительно реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву отметил, что Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта.

Накануне израильский МИД осудил визит в Москву представителей палестинской радикальной организации и потребовал от российских властей немедленно выслать их из страны.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители движения ХАМАС находятся с визитом в Москве. На встрече с делегатами ХАМАС обсуждались вопросы освобождения иностранных заложников и эвакуации россиян и граждан других стран из сектора Газа, рассказали позже в МИД.