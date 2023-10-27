Багдад, 27 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Шиитские группировки заявили, что атаковали базу США на западе страны с помощью беспилотника. Об этом передаёт «РИА Новости», ссылаясь на заявление «Исламского сопротивления Ирака», в которое входят шиитские вооружённые формирования.

U.S. Air Force

«Бойцы «Исламского сопротивления Ирака» атаковали с помощью беспилотника базу американских оккупантов Айн-аль-Асад на западе Ирака», — цитирует заявление группировки агентство.

Также вооружённое формирование сообщило, что беспилотник попал в цель.

Американская военная база на западе США уже подвергалась атаке БПЛА днём ранее. Отмечается, что ответственность тогда за удар взял на себя иракский филиал ХАМАС. Беспилотник поразил свои цели, информации о нанесённом ущербе или людских потерях пока нет.

Как передавало ИА Регнум, две американские базы в Сирии атаковали беспилотники «Исламского сопротивления Ирака». Сообщалось, что поддерживаемые Ираном ополченцы заявили об атаке двумя беспилотниками американских военных баз у нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере. Нападение произошло через несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.

Ранее беспилотники атаковали американскую военную базу на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. После атаки на территории базы прогремели несколько взрывов. Кроме того, беспилотные летательные аппараты атаковали базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в него входят бойцы шиитских вооружённых отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).