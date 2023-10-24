Дамаск, 24 октября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Военные базы США в Сирии в Дейр-эз-Зоре и Хасеке атаковали беспилотники «Исламского сопротивления Ирака», сообщило агентство Associated Press.

Program Executive Office Soldier Американские военные в Сирии

Уточняется, что поддерживаемые Ираном ополченцы заявили об атаке двумя беспилотниками американских военных баз у нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере.

Нападение произошло через несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.

Как передавало ИА Регнум, по информации телеканала Al Mayadeen, ранее беспилотники атаковали американскую военную базу на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. После атаки на территории базы прогремели несколько взрывов. Кроме того, беспилотные летательные аппараты атаковали базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в него входят бойцы шиитских вооружённых отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).