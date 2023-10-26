Багдад, 26 октября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Беспилотник вновь атаковал американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, передаёт телеканал Al Mayadeen.

Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отмечается, что ответственность за удар взял на себя иракский филиал ХАМАС.

Беспилотник поразил свои цели, информации о нанесённом ущербе или людских потерях пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Пентагоне подтвердили, что в период с 17 по 24 октября на фоне конфликта в секторе Газа военизированные группировки, вероятно, связанные с Ираном, десять раз атаковали ракетами и беспилотниками американские войска в Ираке, трижды — в Сирии.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят перспективы эскалации и возросший риск атак на свои силы в Ближневосточном регионе. Он напомнил о недавних атаках беспилотников на американских военных в Ираке и Сирии, добавив, что Пентагон делает всё необходимое для готовности сил США и их возможности отвечать.