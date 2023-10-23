Дамаск, 24 октября, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Беспилотники атаковали американскую военную базу на востоке Сирии в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. После атаки на территории базы прогремели несколько взрывов, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Кроме того, по информации телеканала, беспилотные летательные аппараты атаковали базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака», в него входят бойцы шиитских вооружённых отрядов, воевавших против террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Телеканал привёл заявление организации, согласно которому ранее шиитские бойцы атаковали базу США и западной коалиции в городе Эт-Танф и находящийся рядом лагерь беженцев Эр-Рукбан, где дислоцируются формирования сирийской вооружённой оппозиции.

О других подробностях не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в США 23 октября обвинили Иран в атаках на американские объекты на Ближнем Востоке. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, за последнее время участились ракетные атаки и атаки дронов на объекты США в Ираке и Сирии.

Три дрона 19 октября атаковали американскую военную базу Эт-Танф в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщили члены «Исламского сопротивление Ирака». Телеканал Al Jazeera оповестил, что цели достиг только один беспилотник, два других уничтожили силы ПВО возглавляемой США коалиции. Также беспилотники нанесли удар по газовому месторождению «Коноко» в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Возле границы с Ираком прогремели пять взрывов, добавили журналисты.