ДНР, 27 октября, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Российский спецназ «Сибирь» Южной группировки войск применяет «тактику загнанного зверя» против украинских боевиков под Клещеевкой на участке фронта под Артёмовском. Об успешной работе сослуживцев рассказал «РИА Новости» боец с позывным Чалый.

Lukas Plewnia

Солдат пояснил, что группировка делает всё, чтобы к Клещеевке никакого подхода не было.

«По максимуму делаем всё возможное. Работаем миномётами в паре, бывает, и по отдельности», — сказал Чалый, добавив, что такая тактика эффективно используется против пехоты.

При обнаружении группы противника сначала открывают огонь из 82-мм миномёта, загоняя его в окопы, укрытия или блиндажи. А потом наводят уже 120-й.

«Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны его дислокации, которые мы знаем, и по этим наблюдениям наводимся, подгоняем и добиваем», — завершил Чалый.

Как сообщало ИА Регнум, группировка войск «Восток» сорвала три попытки ротации подразделений украинской армии в районе Угледара и северо-западнее Приютного Запорожской области.

Боеприпасами «Ланцет» также разбиты БМП-2 в районе Водяного, самоходная артустановка «Акация», гаубица М777, два артиллерийских орудия Д-20 и семь миномётных расчётов.

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военных украинской армии, вошёл в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

Бойцы готовятся к присяге. После неё батальон отправится на передовую.