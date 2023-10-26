Москва, 26 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ под Угледаром в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 октября на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что в минувшие сутки бои шли у города Угледара, посёлка Урожайное, сёл Старомайорского и Никольского. Там находились подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й и 128-й бригады территориальной обороны Украины.

В результате активных действий российской группировки войск «Восток» противник на южнодонецком направлении потерял за сутки до 100 бойцов и две боевые бронированные машины.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-20, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в Минобороны проинформировали, что ВСУ за предшествующие сутки потеряли на южнодонецком участке фронта до 160 человек, танк и три автомобиля.