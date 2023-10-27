Будапешт, 27 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Нынешние руководители Евросоюза не справляются со стоящими перед ЕС вызовами, в частности, с вопросами конфликта на Украине и нелегальной миграции, и следует надеяться, что после выборов 2024 года к власти в Евросоюзе придут другие лидеры, заявил 27 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В мирное время, когда вода спокойна и вы можете покататься на лодке, они хорошие лидеры, но сейчас, когда бушует шторм, поднимаются огромные волны и появляются пиратские корабли, мы точно не сможем справиться со всеми проблемами с такими лидерами», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Премьер-министр Венгрии также выразил надежду, что выборы в Европарламент в 2024 году, по итогам которых будет переизбрана и Еврокомиссия, помогут ЕС найти лидеров, которые смогут координировать работу всех стран Евросоюза и которые сами будут работать эффективнее.

Ранее в октябре 2023 года Орбан заявил, что современный Евросоюз, с характерным для него давлением со стороны Брюсселя на отдельные страны, включая и Венгрию, является «плохой пародией на СССР». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ответ сказал, что Венгрию не держат в ЕС насильно. За такое сравнение Венгрию не могут лишить членства в содружестве, однако весьма вероятны серьёзные санкции против Будапешта, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Юрий Светов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан также заявил, что Венгрия не намерена поддерживать выделение новых средств на военные расходы Украины. Военным экспертам очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются признать это, сказал он. Украине нужен «план Б», поскольку «план А», связанный с попыткой контрнаступления, не сработал, добавил Орбан.