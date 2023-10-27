Будапешт, 27 октября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Военным экспертам очевидно, что Украина не сможет победить на поле боя, только западные политики не осмеливаются признать это. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Kremlin Pool/Global Look Press Виктор Орбан

«Совершенно очевидно, что так не выйдет, украинцы на фронте не победят. Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», — заявил политик.

По его словам, в начале конфликта Запад ознакомил Киев со своим видением развития ситуации, которая заключалась в том, что Украина воюет, проливает кровь, а Запад даёт ей деньги и военные средства.

По словам Орбана, победа ВСУ представлялась европейским политикам реальным сценарием, и пока это было так, они могли обещать финансирование. Но сейчас военная победа венгерскому премьеру кажется недостижимой, уточнил он, добавив, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также призвал Евросоюз разработать план Б для Украины, так как актуальная стратегия не сработала. Как отметил Орбан, начавшееся несколько месяцев назад украинское контрнаступление не показало никаких результатов, поэтому говорить о финансовых дотациях сейчас не приходится, так как стратегия провалилась. Он заявил, что Венгрия не может и не хочет направлять Киеву средства налогоплательщиков.

Проблемы с Венгрией, скорее всего, будут становиться всё глубже и всё чаще ставить под угрозу общие решения по стратегически важным вопросам. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных европейских чиновников. В материале говорится о том, что поведение руководства Венгрии всё больше становится угрозой для Евросоюза, в частности в связи со словами премьера Виктора Орбана об оккупации, а также с его контактами с российским президентом Владимиром Путиным.