Женева, Швейцария, 27 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Израильская армия совершает военные преступления в секторе Газа. Об этом заявила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Равина Шамдасани. Её слова приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом», — передаёт агентство слова Шамдасани.

Как сообщало ИА Регнум, за последние сутки армия Израиля нанесла удары в секторе Газа по более чем 250 объектам ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Утром 27 октября Израиль провёл новый наземный рейд в секторе Газа. Известно, что сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. Отмечается, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору Газа. Уточняется, что по окончании операции войска покинули этот район.

На данный момент известно, что число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 6,5 тыс. человек, пострадали более 17,4 тыс. человек.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе.