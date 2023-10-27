Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели ещё один рейд в центральной части сектора Газа, они нанесли удар по многочисленным объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своём Telegram-канале.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

В минувшие сутки сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа, говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору Газа.

Уточняется, что по окончании операции войска покинули этот район.

Как передавало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что палестинское движение ХАМАС невозможно победить в прямой конфронтации. Предложив радикалам прямые переговоры, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, поскольку отказ от диалога представит его в невыгодном свете, придётся признать еврейское государство, заявил он.

Ранее в ХАМАС сообщили, что порядка 50 израильских заложников погибли в результате обстрелов Армии обороны Израиля.

Постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что армия Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором при нанесении ударов по сектору Газа.

В Human Rights Watch ранее заявили, что израильская армия при обстрелах Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещённые конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Также о применении Израилем белого фосфора заявляли в МИД Палестины.