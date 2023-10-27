Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Армия Израиля сообщила, что за последние сутки нанесла удары в секторе Газа по более чем 250 объектам ХАМАС. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За последний день истребители ВВС Израиля нанесли удары по более чем 250 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это включает туннели, десятки активистов ХАМАС, оперативные командные центры и пусковые установки», — говорится в заявлении.

Израильские военные также передают, что один беспилотник армии Израиля упал на территорию сектора Газа из-за технической неисправности, однако угрозы утечки какой-либо информации нет

Как сообщало ИА Регнум, в минувшие сутки Израиль провёл новый наземный рейд в секторе Газа. Известно, что сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. Отмечается, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору Газа. Уточняется, что по окончании операции войска покинули этот район.

Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источники в Израиле сообщило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о проведении в секторе Газа наземной операции по предложенному военными плану.

В публикации говорится, что Нетаньяху не хочет давать добро на операцию без единодушного согласия чрезвычайного правительства. Он теряет доверие общества, поэтому опасается обвинений в случае провала операции.

В статье также отмечается, что между израильским премьером и военными сложилась взаимная подозрительность, говорится в статье. Она дошла до того, что командованию армии запретили приходить на заседания с записывающими устройствами. Вероятно, так политические власти пытаются воспрепятствовать расследованию, которое может начаться после завершения военных действий.

Источники издания отмечают, что Нетаньяху хочет добиться освобождения всех заложников и вместе с тем уничтожить ХАМАС, но между этими целями найти баланс довольно сложно.