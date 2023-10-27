Мелитополь, 27 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки уничтожили как минимум четыре танка Leopard на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 27 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В атаке между Работиным и Вербовым было около десяти единиц тяжёлой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard», — приводит его слова ТАСС.

Рогов отметил, что российские военные нанесли по технике противника удары из тяжёлой огнеметной системы «Солнцепёк». В результате как минимум четыре танка Leopard уничтожены на этом участке.

Он добавил, что на ореховском направлении идут активные артиллерийские дуэли, ВСУ ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня и применяют снаряды с кассетной боевой частью.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ отразили атаку ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Были уничтожены два танка Leopard.

Индийское издание Hindustan Times отметило, что российские беспилотники и артиллеристы охотятся в Запорожской области на немецкие танки Leopard, превращая их в огненный шар. Индийские журналисты обратили внимание на охваченные огнём немецкие танки. На протяжении всего контрнаступления ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов, заключили в издании.