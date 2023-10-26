Нью-Дели, 26 октября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Российские беспилотники и артиллеристы охотятся в Запорожской области на немецкие танки Leopard, превращая их в огненный шар, отметило в своём видеосюжете индийское издание Hindustan Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

На видеокадрах зафиксировано прямое попадание российских дронов по немецкой технике, ещё один танк Leopard был уничтожен в открытом поле.

Индийские журналисты обратили внимание на охваченные огнём немецкие танки. На протяжении всего контрнаступления ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов, заключили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США признали потерю Украиной за несколько дней трёх танков Leopard 2. Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, что с начала контрнаступления ВСУ несут самые тяжёлые потери. Эксперт не смог назвать точную причину неудач, но предположил, что последовательная потеря трёх Leopard 2A4, в основном от российских дронов, отражает более активное их использование.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признал, что российские войска успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достичь своих целей. ВСУ не могут прорвать оборону ВС РФ, сказал он.