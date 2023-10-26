Москва, 26 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ в районе Работино в Запорожской области, были уничтожены два танка Leopard. Об этом 26 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — сообщил он, добавив, что потери противника на этом направлении составили до 85-ти военнослужащих.

Конашенков уточнил, что кроме этого, ВСУ потеряли три танка, в том числе два Leopard, а также два автомобиля и четыре боевые бронированные машины.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены орудие Д-20 и гаубица М119 производства США, артиллерийская система М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны России за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB, также были уничтожены 27 украинских беспилотников. Украинские дроны были уничтожены около населённых пунктов Тополевка, Кременная Луганской Народной Республики, Мирное, Инженерное, Золотая Поляна Запорожской области, Чаплинка, Саги Херсонской области.

В Минобороны 24 октября проинформировали, что морская пехота ВСУ из-за больших потерь саботирует выполнение задачи по десантированию на левый берег Днепра. Уточняется, что ВСУ в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понесли большие потери, в результате личный состав бригад морской пехоты противника саботирует выполнение задачи по десантированию.

Конашенков отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 109-ти районах.