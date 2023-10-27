Москва, 27 октября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия». Об этом 27 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Сергей Собянин

«Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически её выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», — написал Собянин.

Он отметил, что федеральные министерства, регионы и крупные госкомпании представят результаты работы. В проведении выставки задействованы 67 объектов общей площадью 265 тыс. кв. м.

Мэр добавил, что власти выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяжённостью 21 км, а также дополнительный бесплатный транспорт и заменили старые остановки более современными.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Участие в ней примут все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.

На медиафасаде Останкинской телебашни в Москве 26 октября стартовал обратный отсчёт времени до начала международной выставки-форума «Россия». Ролик с обратным отсчётом будет круглосуточно демонстрироваться с интервалом в пять минут. Аналогичный ролик покажут на фасаде здания Сбера на Кутузовском проспекте.

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки «Россия», но позднее он её посетит, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.