Москва, 13 октября, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» представило образовательную программу международной выставки-форума «Россия», которая начнёт работу 4 ноября на ВДНХ в Москве, сообщили ИА Регнум в пресс-службе общества.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль

В павильонах ВДНХ откроются семь лекториев, где будут рассказывать о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместится в павильоне «Россия — Моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.

В этом же павильоне пройдёт просветительский марафон «Знание. Первые». Главной темой станут современные достижения России и её граждан, способствующие развитию страны и повышению её авторитета в мире.

Каждая неделя образовательной программы будет посвящена определённой теме, отметили в обществе. В числе таких тем — туризм, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство.

Образовательная программа выставки охватит все регионы России, рассказал генеральный директор «Знания» Максим Древаль. В рамках «Прогулок со Знанием» главы субъектов федерации будут проводить для молодёжи экскурсии, расскажут о памятниках культуры и природы, значимых предприятиях и исторических объектах. В рамках программы «Дни регионов» по всей России пройдут форумы и лекции, участники которых познакомятся с экономическими и культурными достижениями своего региона и смогут поделиться идеями о развитии родного края.

«Еженедельно мы постарались расставить фокусы так, чтобы дать возможность всем участникам погрузиться в ключевые отрасли, сферы достижений и ключевые праздники, которые выпадают на даты прохождения выставки. И чтобы всегда был интерес вернуться вновь, то есть каждую неделю будет новая тематика, новые фокусы, новые мероприятия», — сказал Древаль.

На выставке будет организовано несколько тематических пространств, посвящённых системе образования, включая школы и детские сады, рассказал в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов.

«У посетителей будет возможность познакомиться с деятельностью всероссийских детских центров, а также попробовать себя в сдаче ЕГЭ и ОГЭ, выполнении заданий Всероссийской олимпиады школьников», — отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям представят экспозиции всех 89 регионов России, ведомств, корпораций и организаций. В рамках выставки также запланирована обширная культурная, образовательная и деловая программа.

На выставке появится в том числе павильон российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Для гостей создадут интерактивное современное пространство. Залы будут посвящены достижениям России через отражение прошлого, настоящего и будущего.