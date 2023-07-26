Москва, 26 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. В Москве на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года откроется Международная выставка-форум «Россия», сообщила 26 июля «Дирекция выставки достижений XXI века».

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Ровно через 100 дней, 4 ноября 2023 года, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия», — говорится в пресс-релизе.

Все 89 субъектов Российской Федерации будут представлены в павильоне 75. Так, Ульяновская область планирует разместить на стенде кабину самолёта и часть фюзеляжа самолёта Ил-76 в натуральную величину. Якутия продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтёнком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полёт на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир».

На весь период проведения выставки-форума «Россия» запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В Дни регионов каждый субъект презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности. Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Кроме того, российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Знание. Первые», церемонию награждения лауреатов, театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.Ёлка».

Особое внимание выставка-форум «Россия» уделит детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

Помимо этого, в экскурсионной программе разработали шесть тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил в Москве провести международный экономический форум «Россия» в 2023–2024 годах. Согласно указу президента, форум будет проводиться в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру. Председателем оргкомитета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В мае у международной выставки-форума «Россия» появился собственный сайт.