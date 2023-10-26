Москва, 26 октября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Обратный отсчёт времени до начала Международной выставки-форума «Россия» стартовал на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщили журналистам в АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

russia.ru

Выставка откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Ролик с обратным отсчётом будет круглосуточно демонстрироваться на Останкинской башне с интервалом в пять минут. Аналогичный ролик покажут на фасаде здания Сбера на Кутузовском проспекте.

«Мы завершаем последние приготовления — до выставки осталось всего 10 дней. В одном месте можно будет увидеть все главные достижения нашей страны за последние годы, а их немало», — сказала гендиректор АНО Наталья Виртуозова.

Она сообщила, что в дни открытия 4 и 5 ноября пройдут живые выступления популярных артистов, презентации, мультимедийные шоу, мастер-классы, тематические кинопоказы и лекции.

С 9 ноября по 14 января на выставке пройдут «Дни регионов». С презентацией достижений выступят главы субъектов РФ, пройдут деловые и образовательные программы, культурные события. Гости также смогут ознакомиться с особыми блюдами кухонь российских народов.

Кроме того, выставка станет местом проведения торжественных церемоний бракосочетания: пары из более чем 30 регионов сыграют свадьбы на ВДНХ. Молодожёнов поздравят первые лица субъектов РФ.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 24 октября открылась образовательная неделя для педагогов Москвы и Московской области от Российского общества «Знание». Участниками обучения станут порядка 3,5 тыс. преподавателей, которые прослушают лекции лидеров общественного мнения по восьми учебным предметам.

Международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Участие в ней примут все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.