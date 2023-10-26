Москва, 26 октября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина не будет на открытии выставки «Россия», но позднее глава государства её посетит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

авел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«На открытие не приедет, но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтоб ее посмотреть. Там гигантский труд», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Участие в ней примут все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.

На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.