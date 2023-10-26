Песков сообщил, когда Путин посетит выставку-форум «Россия»
Песков: Путин не приедет на открытие выставки «Россия», но посетит её позже
Москва, 26 октября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина не будет на открытии выставки «Россия», но позднее глава государства её посетит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На открытие не приедет, но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтоб ее посмотреть. Там гигантский труд», — отметил он.
Как передавало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» пройдёт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ. Участие в ней примут все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.
На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Так, в частности, в павильонах ВДНХ откроют семь лекториев, где расскажут о современных достижениях России в разных сферах. Флагманский лекторий «Знания» разместят в павильоне «Россия — моя история», там будет работать интерактивная познавательная выставка, посвящённая знаковым изобретениям, которые появились в России и изменили мир.