Москва, 26 октября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Москву и Подмосковье 27 октября накроет метель, снег и гололедица. Об этом сообщил столичный главк МЧС России в распространённом для жителей столичного региона предупреждении.

Дарья Драй ИА Регнум

Непогода начнётся в утренние часы пятницы. Прирост свежевыпавшего снега может быть стремительным и составить до 10 см. По информации Росгидромета, также ожидается восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Также не рекомендуется укрываться от осадков под деревьями и шаткими конструкциями.

«Автомобилистам советуется быть внимательнее во время движения, снизить скорость и избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию», — говорится в предупреждении.

Городские власти заявили, что уже с часу ночи 27 октября приступят к механизированной уборке проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе объявлен жёлтый уровень.

Как сообщало ИА Регнум, в Челябинске 25 октября прошла метель и выпал мокрый снег. Непогода привела к нескольким серьёзным ДТП и перебоям в работе аэропорта. В городе столкнулся пассажирский автобус с легковым автомобилем, в результате чего пострадали 12 человек.

Ранее стало известно, что нарушенное непогодой электроснабжение восстановили в пяти регионах Поволжья. Причиной нарушений в работе электросетевого комплекса стали дождь и снег, сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с. В Марий Эл граждане остались без электроснабжения из-за шторма и ураганного ветра.